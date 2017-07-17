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Ильясов и Шахбазов выиграли этап Кубка Европы по дзюдо в Германии

17 июля 2017, понедельник. 18:05. Другие

В Саарбрюкене (Германия) прошёл этап Кубка Европы по дзюдо, где россияне и россиянки заняли 13 призовых мест в различных весовых категориях. К двум победам наши спортсмены добавили четыре вторых места и семь третьих. Победы одержали Нияз Ильясов (до 100 кг) и Руслан Шахбазов (свыше 100 кг).

Вторыми стали Галина Сагитова (до 52 кг), Саян Ондар (до 73 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг), третьими – Дарья Бобрикова (до 52 кг), Елена Юркина (до 57 кг), Диана Джигарос (до 63 кг), Александр Куликовских (до 66 кг), Нюргуяна Никифорова (до 78 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 78 кг), Сослан Джанаев (свыше 100 кг).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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17 июля 2017, понедельник
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