Ильясов и Шахбазов выиграли этап Кубка Европы по дзюдо в Германии

В Саарбрюкене (Германия) прошёл этап Кубка Европы по дзюдо, где россияне и россиянки заняли 13 призовых мест в различных весовых категориях. К двум победам наши спортсмены добавили четыре вторых места и семь третьих. Победы одержали Нияз Ильясов (до 100 кг) и Руслан Шахбазов (свыше 100 кг).

Вторыми стали Галина Сагитова (до 52 кг), Саян Ондар (до 73 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг), третьими – Дарья Бобрикова (до 52 кг), Елена Юркина (до 57 кг), Диана Джигарос (до 63 кг), Александр Куликовских (до 66 кг), Нюргуяна Никифорова (до 78 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 78 кг), Сослан Джанаев (свыше 100 кг).