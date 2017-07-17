Колесниченко выиграла квалификацию в произвольной программе солисток на ЧМ

В четвёртый день на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия), россиянка Светлана Колесниченко победила в квалификации в произвольной программе солисток. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 в группах, уже завоевавшая на этом чемпионате мира золотые медали в технической программе солисток и в технической программе дуэтов вместе с Александрой Пацкевич, набрала 95,5000 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонелл с суммой 94,1667 балла, третье – украинка Анна Волошина, в активе которой 92,8667 балла.



Финал в этой дисциплине состоится в среду, 19 июля.