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Колобков: несомненно, Казань организует ЧМ по плаванию на высоком уровне

17 июля 2017, понедельник. 23:44. Другие

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал получение Казанью права на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году.

«Нет сомнений, что Казань организует чемпионат мира по плаванию на короткой воде на высоком уровне. За последние годы город блестяще провёл крупнейшие международные соревнования, включая Всемирную летнюю универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций по футболу FIFA 2017 года. Международные федерации, в частности FINA, продолжают доверять России проведение мировых турниров. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей стране», — цитирует Колобкова официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации.

Источник: Министерство спорта Российской Федерации Сообщить об ошибке
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Павел Колобков
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17 июля 2017, понедельник
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