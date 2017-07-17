Российские ватерполисты победили японцев в первом матче на чемпионате мира

Мужская сборная России по водному поло добилась победы над командой Японии в первом матче на чемпионате мира по водным видам спорта. Счёт встречи — 15:8 в пользу россиян.



Ранее встречались команды Хорватии и США, также выступающие в группе D, и сильнее оказались хорваты — 12:7. Таким образом, на текущий момент в группе лидируют Россия и Хорватия, в активе которых по два очка. Ближайший матч россияне проведут 19 июля против хорватов.



Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 30 июля.