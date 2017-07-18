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Ассоциация женского гольфа запретила спортсменкам декольте и короткие юбки

18 июля 2017, вторник. 00:32. Другие

Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) подверглась критике в связи с введением нового дресс-кода для спортсменок. Согласно ему гольфисткам запрещено носить одежду с глубоким декольте, а также леггинсы и короткие юбки. Устанавливается минимальная длина юбок либо шорт.

Отдел коммуникаций LPGA считает, что такая форма «позволит гольфисткам создавать имидж, связанный именно с их профессиональными выступлениями, и улучшит реноме нашего вида спорта».

Не связанные с ассоциацией гольфа журналисты восприняли нововведение негативно. Журнал Teen Vogue считает, что это решение «дискриминирует женщин, пытаясь вызвать у них чувство стыда». Журналист Роберт Лусетич процитировал фразу о том, что «юбки и шорты должны быть достаточно длинными, чтобы прикрывать ягодицы», и пошутил, что автором дресс-кода, должно быть, является его учительница из церковной школы. А бывший гольфист Мэтт Блэки «не уверен, что строгий дресс-код поможет продвижению гольфа».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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18 июля 2017, вторник
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