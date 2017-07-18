Новый московский гандбольный клуб определился с тренером и игровыми площадками

28 июня появилась информация о создании нового гандбольного клуба, с которым контракты подписали игроки сборной России Дмитрий Ковалёв, Александр Черноиванов и Александр Деревень. Подробности стали известны на первом товарищеском матче команды против журналистов, на котором побывала пресс-служба Федерации гандбола России.



Название клуба руководство пока держит в секрете. Из «Чеховских медведей» пришли Олег Скопинцев и Дмитрий Шелестюков. После долгой паузы вернулся опытный Егор Евдокимов. Главный тренер — Василий Филиппов. Имя капитана команды пока неизвестно, но им может стать Ковалёв. Предсезонные матчи команда проведёт в Беларуси. Выступать москвичи будут в Универсальном спортивном зале ЦСКА «Игровой» и во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.

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