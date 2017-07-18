Немецкий прыгун в воду Кляйн завершил карьеру после завоевания бронзы ЧМ-2017

Немецкий прыгун в воду Саша Кляйн, завоевавший бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках с вышки в дуэте с Патриком Хаусдингом, по окончании карьеры объявил о завершении карьеры, сообщает AP.

«Я невероятно рад, что в своём заключительном старте завоевал медаль. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку», — сказал Кляйн.

«Это были наши последние соревнования в паре. Завоевание медали на глазах своей семьи и друзей — большего и желать нельзя», — сказал Хаусдинг.

Кляйн — серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2013 года.