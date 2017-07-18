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Команда «Чёрная каракатица» победила в 4-й парусной регате серии “КоммерсантЪ”

18 июля 2017, вторник. 11:18. Другие

В яхт-клубе Санкт-Петербурга прошли очередные гонки серии вечерних регат «КоммерсантЪ», участие в которых приняли шесть экипажей. Всего было проведено три старта.

Победу одержала команда «Чёрная каракатица» (Ирина Быкова, Кристина Зотова, Никита Марущак, Полина Зайцева, Евгений Китаев, шкипер — Савелий Туманов). Второй стала команда „Ноги Бориса“ (Владимир Черников, Наталья Богданова, Елена Соловьёва, Сергей Харченко, Никита Дмитриев, шкипер — Денис Пилипенко).

Третий результат продемонстрировала команда «Выживщий кранец» (Лидия Заварзина, Алёна Деньгина, Сергей Зуев, Вадим Домоклов, Никита Домоклов, шкипер — Константин Верлан).

Видео доступно в официальном аккаунте яхт-клуба в Youtube.

Гонки проходят еженедельно по четвергам в яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая, 19А). Участие в них могут принять все желающие.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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