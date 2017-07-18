CAS рассмотрит апелляцию Черновой о лишении её бронзы Игр-2008 1 сентября

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию российской легкоатлетки Татьяны Черновой на аннулирование её результата на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и лишение её бронзовой медали в семиборье 1 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Международный олимпийский комитет лишил Чернову награды на основании положительного результата перепроверки допинг-пробы спортсменки на запрещённое вещество туринабол.

Чернова также была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года и дисквалифицирована на 3 года и 8 месяцев начиная с 5 февраля 2016 года.