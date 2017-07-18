Чуйнышена и Тимошинина не вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В индивидуальных прыжках в воду с вышки российские спортсменки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не смогли пробиться полуфинал. Чуйнышена в квалификации продемонстрировала 20-й результат (287,05 балла), Тимошинина – 22-й (281,75).

Лучшей в отборочных соревнованиях стала представительница Китая Рен Цян (376,65).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Всего будет разыграно 75 комплектов медалей.