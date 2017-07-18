ГК «Динамо-Виктор» сыграет с литовской «Швесой» во втором раунде Кубка Вызова

Ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор» во втором раунде Кубка Вызова сыграет с литовской «Швесой», сообщается официальный сайт Европейской гандбольной федерации. Первые матчи этого раунда турнира пройдут 7-8 октября, ответные — 14-15 октября.
Краснодарский СКИФ в третьем раунде сыграет с победителем пары «Шахтёр-ШВСМ» (Украина) — «Кэрьенг» (Люксембург).
Во втором раунде квалификации женского Кубка ЕГФ «Звезда» (Звенигород) сыграет с победителем пары «Приштина» (Косово) — «Брюль» (Швейцария), «Астраханочка» встретится с командой, занявшей четвертое место во второй квалификационной группе Лиги чемпионов. Краснодарская «Кубань» встретится с победителем пары «Медицинар» (Сербия) — «ВОК Амстердам» (Нидерланды).
Во втором раунде квалификации мужского Кубка ЕГФ «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) сыграет с победителем противостояния «Дукла» (Чехия) — «Хафнарфьордюр» (Исландия).