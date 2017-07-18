Россияне узнали соперников по первому этапу квалификации ЧМ-2019 по гандболу

Сегодня, 18 июля, в штаб-квартире Европейской гандбольной федерации в Вене состоялась жеребьёвка первого этапа квалификации мужского чемпионата мира по гандболу 2019 года, который пройдёт в Германии и Дании. Соперниками сборной России стали команды Финляндии, Люксембурга и Словакии. Победители всех шести групп поспорят за путёвки на планетарный форум в стыковых матчах.

Матчи этапа европейской квалификации пройдут в октябре и январе, а стыковые встречи намечены на июнь 2018 года.

Напомним, что в июле исполком Федерации гандбола России назначил главным тренером мужской национальной команды Эдуарда Кокшарова.