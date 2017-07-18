Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монте-Карло

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене в пятницу, 21 июля, выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Монте-Карло. Мария примет участие в этих соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В воскресенье, 16 июля, Ласицкене выиграла соревнования в Падуе (Италия), одержав 13-ю победу кряду в текущем сезоне. На восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне Мария преодолела планку на высоте 2,06 метра, установив лучший результат сезона в мире.