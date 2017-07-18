МОК сотрудничает с властями Франции по расследованию в отношении Фредерикса

Международный олимпийский комитет заявил о сотрудничестве с французскими властями в вопросе расследования в отношении бывшего председателя оценочной комиссии МОК по проведению летней Олимпиады-2024, призёра Олимпийских игр по лёгкой атлетике Фрэнки Фредерикса из Намибии. Он подозревается в причастности к получению взяток при выборе столиц Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.



«Директор МОК по этике Жерар Запелли следит за ситуацией и сотрудничает с властями Франции», — приводит текст заявления МОК AFP.

Французские власти усомнились в законности выплат, полученных компанией Фредерикса от компании сына экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Папы Массаты Диака, которые были сделаны в 2009 году незадолго до выборов столицы Олимпиады-2016.