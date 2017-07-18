Бажина: российские прыгуны в воду как сумасшедшие радуются друг за друга

Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая две медали в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, рассказала о секрете своего спортивного долголетия и успешного выступления сборной России в Венгрии.



«У меня есть кредо — вне стен бассейна я ни за что на свете не буду разговаривать о спорте. Выхожу и забываю обо всём. Предлагайте любые темы — фильмы, погода, природа. Можно поговорить о моих любимых собаках: чёрном пуделе и маленькой чихуа-хуа, которая думает, что она большая собака. Главное, не о прыжках.



Сама не знаю, что со мной произошло на этом чемпионате. Скорее всего это результат хорошей подготовки. Было проделано много работы. Не хотелось, чтобы из-за волнения всё пошло насмарку. Наверное, поэтому я отключилась, и тело машинально делало то дело, которое умеет. То, что случилось на Олимпиаде, не поддавалось никакому разумному объяснению, потому что мы все были готовы. Так что все наши медали чемпионата мира заслуженные. Именно так всё и должно быть. Поэтому мы как сумасшедшие радуемся друг за друга», — приводит слова Бажиной «Российская газета».