Покровская: мы не любим технические выступления, никакого творчества

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская объяснила, почему было решено не менять техническую программу групп по сравнению с Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.

«Мы специально оставили олимпийскую программу как школу, чтобы дебютантки на ней учились. И это не так просто оказалось для них. Мы вообще не любим технические выступления. Тут негде развернуться. Никакого творчества. Всё нужно делать синхронно. Всё время нужно их равнять. От этого очень устаёшь», — приводит слова Покровской «Российская газета».