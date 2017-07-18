Брусникина: Россия продолжает оставаться на голову выше соперников

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина рассказала о своих впечатлениях от выступления сборной России по синхронному плаванию на чемпионате мира в Будапеште.



«Команда дала результат, несмотря на серьёзное обновление, которое прошло по всем фронтам: это и дуэт, и солистка. Даже в группе у Татьяны Покровской остались только две олимпийские чемпионки. Но Россия держит марку и продолжает оставаться на голову выше соперников.

Во многих произвольных программах отрыв отечественных синхронисток от конкуренток составляет более чем два балла, то есть практически каждый судья ставит Россию на первое место и подтверждает лидерство страны в этом виде спорта", — приводит слова Брусникиной «Газета.ru».