Прокофьева: не знаю, откуда у сборной России столько ошибок

Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение своей команды от австралиек со счётом 5:8 во втором туре группового этапа чемпионата мира в Будапеште.

«Проиграли сами, виноваты сами — какое тут оправдание? Я не знаю, откуда столько ошибок. Игра – дело непредсказуемое, никогда нельзя заранее сказать, как она будет развиваться, кто кого победит. Сегодня команда Австралии нас переиграла. Но сейчас идёт только групповой этап. И, как показывает практика, не факт, что и дальше события будут развиваться в таком же ключе.



Нам нужно многое обсудить, но в первую очередь разбор полётов нужно начать с себя. Я сегодня сделала кучу недопустимых ошибок и прекрасно это осознаю. Я думаю, что нам нужно поговорить, чтобы в дальнейшем такая история не повторилась», — приводит слова Прокофьевой агентство «Весь спорт».