Белофастов: россиянки беззубо сыграли в атаке в матче с Австралией

Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов после поражения своей команды от сборной Австралии со счётом 5:8 в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште прокомментировал причины неудачи.

«Мы сами виноваты. Сегодня на игре сказалось, что команда у нас молодая, неопытная. Однозначно был не наш день. Девочки были очень тяжёлые, заторможенные. Да, боролись, да, старались. Претензий по самоотдаче к игрокам нет. Но совершили столько ошибок, прежде всего в обороне! Пропустили три глупых гола на последних секундах. И конечно, подвела слабая реализация численного преимущества – из восьми раз нам удалось забить только трижды.

Беззубо сыграли в нападении. Было очень много неточных пасов, неправильно оценивали ситуацию, слабо обслуживали центральных нападающих… Всё это вызывает только недоумение. Расстроились мы очень сильно – надеялись и верили, что сможем провести на хорошем уровне две игры подряд", — приводит слова Белофастова агентство «Весь спорт».