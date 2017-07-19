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Российские гандболисты проиграли команде Македонии на старте молодёжного ЧМ

19 июля 2017, среда. 11:11. Другие

Мужская молодёжная сборная России стартовала на чемпионате мира U21 по гандболу в Алжире с поражения от команды Македонии со счётом 22:29. 20 июля россияне сыграют с фаворитом группы чемпионом Европы Испанией, которая в своём первом матче обыграла бразильцев со счётом 29:21.

В ещё одном матче группы C сборная Туниса разгромила команду Буркина-Фасо — 50:17.

21 июля сборная России встретится с командой Бразилии, 23-го — с командой Туниса, а 24-го — со сборной Буркина-Фасо.

Для выхода в плей-офф нужно занять в группе место не ниже четвёртого.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Гандбол
Новости. Другие
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