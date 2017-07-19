21 июля стартует 3-й этап серии «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома»

21-23 июля в посёлке Советский пройдёт третий этап серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома». На данный момент получены заявки от крупнейших детских парусных школ Санкт-Петербурга: Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга и ШВСМ по ВВС «Рауту». В регате впервые примут участие два лучших воспитанника филиала академии, открывшегося 13 мая в городе Воткинске.

Планируется, что всего в соревнованиях примут участие более 60 детей, в том числе и восьмилетние ребята, занимающиеся с мая на швертботах-монотипах класса «Оптимист».

«Акватория у порта «Йоханнес» напоминает озёрную. Она очень интересна и разнообразна, у нас будет большой выбор размещения дистанции. Можно соревноваться на гладкой и защищённой воде между островами, можно выйти на открытую воду, где присутствует волнение и более сильный ветер», — рассказал главный судья соревнований Владимир Комель.

Старт первой зачётной гонки запланирован на 12:00 22 июля.