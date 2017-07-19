Мамедов: Егорян выступит в личном турнире ЧМ, не будем начинать с обезболивающих

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян выступит на чемпионате мира в Лейпциге в личном турнире. Ранее сообщалось, что она может пропустить эти соревнования из-за перелома пальца ноги.

«Яна выступит в личных соревнованиях. Сделаем страховку с соседним пальцем. Не думаю, что будем начинать сразу с обезболивающих уколов. Если начнёт болеть, сделаем только тогда. Потренировалась она нормально, продуктивно. Надеюсь, всё с ней будет хорошо", — приводит слова Мамедова «Р-Спорт».