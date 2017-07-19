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Российские ватерполисты проиграли хорватам на чемпионате мира в Будапеште

19 июля 2017, среда. 15:41. Другие

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Мужская сборная России по водному поло в матче второго тура группового этапа проиграла команде Хорватии со счётом 8:10. На старте соревнований россияне обыграли японцев, а хорваты — американцев.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло
Мужчины. Группа D. Второй тур
Россия — Хорватия — 8:10 (3:1, 3:3, 1:4, 1:2).

21 июля сборная России сыграет с американцами, а хорваты встретятся с японцами. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже третьего.

ЧМ-2017. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Хорватия - Россия
19 июля 2017 года, среда. 14:30 МСК
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Водное поло
Новости. Другие
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