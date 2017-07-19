Российские ватерполисты проиграли хорватам на чемпионате мира в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Мужская сборная России по водному поло в матче второго тура группового этапа проиграла команде Хорватии со счётом 8:10. На старте соревнований россияне обыграли японцев, а хорваты — американцев.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло

Мужчины. Группа D. Второй тур

Россия — Хорватия — 8:10 (3:1, 3:3, 1:4, 1:2).



21 июля сборная России сыграет с американцами, а хорваты встретятся с японцами. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже третьего.