Салахова: я кормила ребёнка грудью, так что никакой допинг употреблять не могла

Российская байдарочница Юлиана Салахова на пресс-конференции, посвящённой первому полному оправданию российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена, рассказала, как отреагировала на произошедшее.

«Сейчас уже с юмором воспринимаю эти вещи. Удостоились чести попасть в доклад Макларена. Конечно, подобное удивляет и очень неприятно. Меня то отстраняли, то восстанавливали, то опять отстраняли. Ты не понимаешь, что делать: то ли тренироваться, то ли уже не надо. Это очень влияет на состояние спортсменов. На тот момент, когда предоставили один из документов, уличающих меня в употреблении допинга, там стояла дата, когда моей дочке был год и три месяца. Это подтверждает, что я не могла ничего употреблять, потому что я кормила ребёнка грудью. Олимпиада – самое важное для нас. Очень сложно это пережить, вытерпеть и с честью вернуться на международную арену», — передаёт слова Салаховой корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.