Болт на ЧМ-2017 выступит в беге на 100 м и в эстафете 4х100 м

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4х100 м, сообщает официальный «твиттер» Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Соревнования пройдут с 4 по 13 августа. Ранее Болт сообщал, что намерен выступить только на дистанции 100 м.



«Моя цель — победить в Лондоне. Я хочу завершить карьеру на победной ноте. Я принял решение уйти из спорта, потому что достиг всех целей. Я вывел спорт на новый уровень привлекательности.

Я всегда жду от себя победы. Если ты сомневаешься, то нет смысла выходить на старт», — сказал Болт на пресс-конференции.