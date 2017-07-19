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Победитель пяти этапов «Тур де Франс-2017» Киттель сошёл с гонки

19 июля 2017, среда. 16:52. Другие

Немецкий велогонщик Марсель Киттель, являющийся лидером очковой классификации «Тур де Франс», сошёл с «Большой петли», сообщает официальный «твиттер» команды Quick-Step Floors. На 17-м этапе веломногодневки он попал в завал, затем вернулся в борьбу, но в итоге решил сойти. В его активе осталось 373 очка.

На «Тур де Франс» 2017 года Киттель стал победителем пяти этапов.

Новым лидером очковой классификации стал представитель Австралии Майкл Мэттьюз из команды Sunweb, набравший 344 очка после 16 этапов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тур де Франс
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