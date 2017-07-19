Колесниченко: телеграмма от Путина подстегнула и придала ещё больше сил

Россиянка Светлана Колесниченко, победившая в произвольной программе солисток на чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште, рассказала о поздравлении президента и роли лидера соревнований.

«Чемпионские эмоции не приедаются никогда. Мы на каждый старт выходим – как в первый раз, переживаем всё заново. На мой взгляд, я сегодня сделала программу лучше, чем в полуфинале. Довольна и своим выступлением, и своими оценками. Вчера мы получили поздравительную телеграмму от президента России Владимира Владимировича Путина. Это нас подстегнуло, придало ещё больше сил и уверенности. Хотелось бы выразить благодарность за такую поддержку и такие приятные, тёплые слова. Спасибо большое, что президент страны успевает своё внимание ещё и на нас обратить.



Каково быть примой чемпионата мира? Ой, такое слово громкое… Не люблю я такие ярлыки вешать на себя. Я просто хорошо отработала – всё идёт, как надо. Мы не зря так много тренировались, готовились весь год. Завтра у меня заключительное выступление на чемпионате – в дуэте произвольной программы. Марафон подходит к концу», — приводит слова Колесниченко агентство «Весь спорт».