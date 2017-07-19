Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в прыжках с трёхметрового трамплина

Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов пробились в финал индивидуальных соревнований по прыжкам с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне в этой дисциплине Захаров показал шестой результат — 471,30 балла, а Кузнецов стал седьмым с суммой баллов 464,75.

Выиграл квалификацию китаец Цао Юань (517,45 балла). Медали в данном виде программы будут разыграны завтра, 20 июля.

Напомним, что Илья и Евгений стали чемпионами мира—2017 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.