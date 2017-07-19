Роглич выиграл 17-й этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте

Словенец Примош Роглич из команды Lotto NL — Jumbo выиграл 17-й этап веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». В общем зачёте по-прежнему лидирует британский гонщик Sky Кристофер Фрум.
Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Тур де Франс»
17-й этап. Ла-Мюр – Серр-Шевалье. 183 км
1. Примош Роглич (Словения, Lotto NL — Jumbo) – 5:07.41.
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – +1.13.
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же отставание.
Общая классификация. После 17-го этапа
1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 73:27.30.
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – +0.27.
3. Роман Барде (Франция, AG2R) – +0.27.