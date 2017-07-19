Дьяченко: было мало мотивации для возвращения в спорт

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках Александр Дьяченко поделился планами на будущее и рассказал о сложностях возвращения на международные турниры.



«Очень тяжело начинать подготовку практически заново, ведь мы не молодеем, и травмы никуда не уходят. Что касается этого сезона, то я отобрался в команду на двойку 200, которая по слухам проводится последний раз. Хочется достойно завершить сезон. Недавно был ЧЕ, где заняли второе место и поняли, что есть ещё над чем работать. Надеемся, что на ЧМ, который будет в конце августа, получится выступить достойнее. Теперь в новой связке, изменился напарник, теперь это Кирилл Ляпунов. Хороший парень, поэтому двигаемся вперёд.

Было мало мотивации для возвращения, потому что не знал, чем закончится вся эта ситуация. К тому же очень агрессивно вела себя международная федерация, в том плане, что постоянно говорили о том, что мы все виноваты, раз они так считают, значит так и есть. Благодаря работе нашей федерации мы доказали обратное. Спасибо большое Евгению Юрьевичу, Елене Исхаковой и адвокатам за то, что все они проделали огромную работу. Как только узнал, что можно опять выступать, сразу захотел вернуться, потому что я голоден до побед. Не важно, что творится на трибуне. Мне всё равно, что обо мне говорят другие. Главное, чтобы в меня верили близкие и те, кто меня окружают, а остальные пусть думают, что хотят. Я не буду никому ничего доказывать. Есть законодательная база, и этим всё сказано. На старте я абстрагируюсь и делаю то, что я умею хорошо делать», — сказал Дьяченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.