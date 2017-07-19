Воронцов: не вижу соперниц у Ефимовой на дистанции 200 м брассом на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов оценил перспективы Юлии Ефимовой на успешное выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Насчёт дистанции 200 метров — соперниц Юлии не вижу. На 100-метровке очень большие шансы у Юли. Заплыв на 50 метров — это лотерея. Как моя Енни Юханссон на чемпионате мира в Казани: после 15 метров — седьмая, после 25 — пятая, за 15 метров до финиша — третья, а на последних пяти метрах все „умерли“, и она первая», — написал Воронцов на своей странице в сети «Фейсбук».