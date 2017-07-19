Малайзийка Цзунь Хун Чеон победила китаянок и выиграла ЧМ в прыжках с вышки

Цзунь Хун Чеон из Малайзии завоевала золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в прыжках с вышки. Представительница Малайзии опередила китаянок Сы Яцзе и Цянь Жэнь, занявших второе и третье места соответственно.

Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не пробились в полуфинал, показав в предварительном раунде 20-й и 22-й результаты соответственно.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки



1. Цзунь Хун Чеон (Малайзия) – 397,50.

2. Сы Яцзе (Китай) – 396,00.

3. Цянь Жэнь (Китай) – 391,95.