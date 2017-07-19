Данченко: Ищенко предложила взять образ «Амазонки» для произвольной программы

Тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко оценила программы Светланы Колесниченко, победившей в соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште и в технической, и в произвольной программах.

«Мы и хотели сделать программы непохожими. Причём и в том, и в другом соло мы попали в „десятку“. Для произвольной программы Наталья Ищенко предложила взять образ „Амазонки“. Она нашла музыку. Поставила скелет программы. Тогда стало понятно, что техническую программу надо сделать совсем другой. Так появилась „Песнь Сольвейг“ с голосом Анны Нетребко. Мне кажется, голос Нетребко такой же великолепный, как Светины ноги, которые просто поют вместе с нашей оперной дивой.

А в «Амазонке» Колесниченко должна была отвоевать себе золото в бою в прямом смысле этого слова. Потому что самая большая конкуренция у неё была как раз в произвольной программе. По крайней мере, я так чувствовала", — приводит слова Данченко «Российская газета».