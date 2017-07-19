22-23 июля в Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби

22 и 23 июля Россия впервые в истории примет чемпионат Европы по пляжному регби среди мужских и женских команд. Соревнования пройдут в Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе в Москве.



На чемпионате Европы в Москве выступят 8 мужских и 4 женских сборных. Команды будут разбиты на две группы у мужчин, а в женской части соперницы сыграют в один круг. 23 июля состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.

В России данная дисциплина была официально признана в 2015 году. Ежегодно проводятся национальный чемпионат и Кубок России по пляжному регби. Мужская сборная России имеет в своём активе серебро и бронзу чемпионатов Европы 2012 и 2013 годов. Помимо россиян в Москве сыграют такие команды, как Италия, Грузия, Латвия, Украина, Румыния, Азербайджан и другие.