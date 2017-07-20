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Кинг: будет неловко, но я готова к встрече с Ефимовой

20 июля 2017, четверг. 02:00. Другие

Американская пловчиха Лилли Кинг заявила, что готова к встрече с россиянкой Юлией Ефимовой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

После финального заплыва на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, который американка выиграла, она раскритиковала россиянку, ранее пойманную на допинге.

«Пускай за меня говорят мои результаты. Очевидно, что при первой встрече будет неловко, но я готова к этому.

Я видела рейтинг, и меня он абсолютно не беспокоит. Считаю, что никто не сможет вмешаться в нашу борьбу с Ефимовой. Я с нетерпением жду соревнований», — сказала Кинг в интервью телеканалу NBC.

На чемпионате мира в Будапеште Ефимова и Кинг являются главными претендентами на золото на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.

Источник: NBC Olympics Сообщить об ошибке
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Юлия Ефимова
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