Фрум: сейчас я нахожусь в лучшей форме, чем во время этапов в Пиренеях

Лидер генеральной классификации «Тур де Франс» британец Кристофер Фрум из команды Sky поделился впечатлениями от 17-го этапа многодневки. Фрум пришёл к финишу третьим, тогда как победу одержал словенец Примож Роглич из команды Lotto NL-Jumbo.



«Вся команда сегодня проделала отличную работу, что помогло мне чувствовать себя свободно на протяжении всей гонки. Ближе к финишу действия Микеля Ланды помогли нам остаться в основной группе — он сдержал большое количество атак соперников.



Завтра нас ждёт ещё один очень важный этап. Можно сказать, что это будет последняя битва фаворитов. Приятно, что перед этим этапом я нахожусь в лучшей форме, нежели в Пиренеях», — цитирует британца газета L'Equipe.

Роглич выиграл 17-й этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте