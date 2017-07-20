Леменкова идёт 14-й на юношеском ЧМ по парусному спорту в классе Т293 PLUS

На западном побережье Франции проходит чемпионат мира по парусному спорту в классе Т293 PLUS, результаты которого являются квалификацией к юношеским Олимпийским играм 2018 года в Аргентине. Россию на этих соревнованиях представляют Дана Косяк, Мария Леменкова, Артём Акимов и Павел Михалёв.

По итогам первых стартов Мария Леменкова занимает 14-е место, Дана Косяк – 20-я из 50 девушек. Артём Акимов — 33-й, Павел Михалёв — 35-й из 95 юношей, сообщает официальный сайт ВФПС.

Соревнования завершатся 20 июля.