Перчук выиграл золото в гите на юниорском ЧЕ по велоспорту на треке

Россиянин Павел Перчук завоевал золото в гите на 1000 м на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке в Португалии с результатом 1.02,134. Вторым стал немец Карл Хинце – 1.03,746, третьим – чех Якуб Штясны (1.03,976).

В командной гонке у юниоров золото выиграли россияне Лев Гонов, Дмитрий Мухомедьяров, Иван Смирнов и Глеб Сырица – (4.04,023). Вторыми стали британцы (4.08,652), третьими – швейцарцы (4.08,360).

В соревнованиях девушек россиянки Анастасия Лукашенко, Дарья Малькова, Карине Минасян и Мария Новолодская стали третьими (4.38,775). Победу одержали итальянки (4.30,725), серебро завоевали голландки (4.35,429).

Россиянин Максим Пискунов завоевал бронзу в скрэтче среди спортсменов не старше 23 лет. В командном спринте среди спортсменов не старше 23 лет россияне Михаил Дмитриев, Александр Дубченко и Алексей Носов стали вторыми.

В женских соревнованиях россиянки Наталья Антонова и Татьяна Киселёва заняли третье место.