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Сборная России — вторая в общекомандном зачёте на ЧМ по водным видам спорта

20 июля 2017, четверг. 09:53. Другие

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. За шесть дней соревнований были разыграны 18 комплектов наград. Сборная России в общекомандном зачёте занимает второе место с пятью золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалями. Лидируют китайцы (5-5-1), третьими идут французы (3-1-1).

Золото в составе сборной России завоевали прыгуны в воду Евгений Кузнецов / Илья Захаров (трамплин, 3 м, синхрон), синхронистки Светлана Колесниченко (соло и дуэт, техническая программа; соло, произвольная программа), Александра Пацкевич (дуэт, техническая программа) и сборная РФ в технической программе среди групп (Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Мария Шурочкина).

По общему числу наград на первом месте китайцы (11), на втором – россияне (9), на третьем – французы и итальянцы (5).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александра Пацкевич Евгений Кузнецов — прыжки в воду Илья Захаров Светлана Колесниченко
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