Стартовал турнир Russian Open 2017 по бадминтону, проходящий по новым правилам

Во Владивостоке стартовал российский этап мирового Гран-при — Russian Open 2017 по бадминтону. Первые номера посева на турнире получили два российских дуэта – в мужской паре Владимир Иванов / Иван Созонов и в миксте хозяева корта Евгений Дрёмин / Евгения Димова. Особенностью Russian Open 2017 является то, что это первый международный турнир на территории РФ, который проводится по новым экспериментальным правилам счёта – из пяти партий до трёх побед и до 11 очков в гейме.

«Планы на этот турнир, как всегда, показать максимальный результат. Конечно, как можно больше медалей, это домашний турнир, и он помогает решать рейтинговую задачу. Условия сейчас тяжёлые. Очень жарко и влажность 80% в зале. Но все в равных условиях.

Система до 11 очков интересная, заставляет спортсменов быть максимально собранными, рисковать. Нам, тренерам, тоже надо точно продумывать свои слова в перерыве, потому что времени мало — 40 секунд. Мне кажется что преимущество при новом счёте будут иметь атлетичные, атакующие игроки, игроки, умеющие владеть инициативой. В парах на первое место выходят стандарты — подача, приём, третий удар.

В первый день мало было равных матчей, но одно уже ясно – эта система держит всех в напряжении. Возможно, когда игроки привыкнут, то будут позволять себе партейку отдохнуть, но пока все играют на полный газ», — цитирует главного тренера сборной России Клавдию Майорову официальный сайт НФБР.