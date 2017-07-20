ВФЛА 20 июля отправит заявки на участие в ЧМ четырёх допущенных IAAF атлетов РФ

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Орлова сообщила, что ВФЛА 20 июля отправит заявки на участие в чемпионате мира в Лондоне Ильи Иванюка, Сергея Литвинова, Данила Лысенко и Валерия Пронкина. Сегодня 8 российских легкоатлетов получили допуск от IAAF на участие в международных стартах под нейтральным флагом. Помимо перечисленных спортсменов, разрешение получили Алёна Лутковская, Софья Палкина, Владислав Сарайкин и Екатерина Соколенко.

«Допуск к участию в стартах ещё не является допуском на чемпионат мира, согласно правилам нашим спортсменам нужны персональные приглашения. Заявки на участие четверых наших атлетов и сопровождающих лиц оформляются в настоящее время, до конца рабочего дня они будут отправлены. Параллельно оформляем и визы, придётся делать срочные, поскольку согласно законам Великобритании рассмотрение может занять до 15 дней, а времени осталось совсем немного», — цитирует Орлову ТАСС.

Чемпионат мира стартует 4 августа.