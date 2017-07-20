Российские ватерполистки победили сборную Казахстана и вышли в плей-офф ЧМ

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В матче третьего тура группового этапа женская сборная России по водному поло обыграла команду Казахстана со счётом 15:6. Для россиянок эта победа стала второй в трёх встречах, сборная Казахстана же потерпела третье поражение кряду.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло. Женщины

Группа D. Третий тур

Россия — Казахстан — 15:6 (5:1, 3:2, 4:2, 3:1).

Женская сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира в Будапеште.