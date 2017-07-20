Прокофьева: не имеет значения, с кем сборной России играть в плей-офф

Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева призналась, что у неё нет предпочтений в вопросе соперника по первому раунду плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«После проигрыша австралийкам мы собрались с девчонками – поговорили, обсудили ошибки, прежде всего индивидуальные, сделали выводы. Я думаю, все игроки понимают значимость предстоящих матчей, так что настроение соответствующее.



Не имеет значения, с кем играть в плей-офф. У команд Нидерландов и Венгрии примерно похожа манера игры, так что предпочтений нет», — приводит слова Прокофьевой агентство «Весь спорт».