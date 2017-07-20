Ласицкене: не думаю о мировом рекорде

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене перед выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Монако поделилась ожиданиями от соревнований, а также призналась, что не думает о мировом рекорде.

«Я приехала сюда во второй раз. Впервые я выступила в Монако в 2015 году и тогда мне очень понравилось. Надеюсь показать хороший результат и получить удовольствие от выступления в компании сильных соперниц.

Что касается мирового рекорда, то я не думаю об этом. Если честно, то я думаю о прыжках, только выходя в сектор. Моя цель — прыгать всё выше и выше, улучшая свои результаты", — приводит слова Ласицкене официальный сайт соревнований.