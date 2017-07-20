Бронзовый призёр Игр-2016 в беге на 110 м с/б Баску пропустит ЧМ в Лондоне

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион Европы-2016 в беге на 110 метров с барьерами француз Димитри Баску не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, который пройдёт с 4 по 13 августа, из-за проблем со здоровьем.

«У меня проблемы с правым бедром. УЗИ, сделанное две недели назад, выявило отложение кальция, из-за которого теряется эластичность мышц и разрушаются ткани. Я точно не выступлю на чемпионате мира и могу пропустить остаток сезона», — приводит слова Баску AFP.

Напомним, что действующим чемпионом мира в этом виде является россиянин Сергей Шубенков, который выступит в Лондоне под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.