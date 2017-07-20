Рапиристы Арсланов, Черемисинов и Жеребченко преодолели квалификацию ЧМ

Россияне Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко преодолели квалификацию в индивидуальных соревнованиях рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). Тимур выиграл все шесть поединков на предварительной стадии, Алексей потерпел одно поражение, а Дмитрий был вынужден фехтовать в раунде плей-офф, где добился разгромной победы над румыном Бенжамином Бодо со счётом 15:4.

Ещё один российский рапирист Тимур Сафин был освобождён от квалификации благодаря высокому рейтингу и начнёт соревнования со стадии 1/32 финала.