Гандболистки «Ростова-Дон-2» спасли утопающего глухонемого на сборе в Кучугурах

Игроки молодёжной команды женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анастасия Шавман и Валерия Гуковская спасли утопающего мужчину. В понедельник, 17 июля, гандболистки, проводящие сбор в посёлке Кучугуры Краснодарского края на берегу Азовского моря, вчетвером бежали получасовой кросс, когда заметили в море одного молодого человека, который находился в бессознательном состоянии. Шавман и Гуковская бросились вытаскивать из воды парня, чем спасли ему жизнь.



«Он лежал в воде без сознания, глубина была примерно по колено. На берегу уже никого не было. Парень был весь синий. Мы очень испугались, думали, он уже умер. Вытащили его на берег и побежали на базу, звать на помощь. Службу спасения вызвали люди, которые находились в этот момент в кафе на берегу. Спасатели и откачали его», — приводит слова гандболисток официальный сайт клуба.



Личности молодого человека и других подробностей несчастного случая служба спасения не раскрывает, однако известно, что парень глухонемой.