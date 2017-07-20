Все четыре россиянки вышли в финал ЧЕ по современному пятиборью в Минске

На чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске состоялась квалификация индивидуальных соревнований среди женщин. Все четыре представительницы России преодолели предварительный этап и пробились в финал.

Анна Буряк и Екатерина Хураськина заняли второе и 17-е места соответственно в группе А, а Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова расположились на шестой и 11-й позициях в группе В. Медали в данном виде программы будут разыграны в субботу, 22 июля.

Напомним, что Буряк уже завоевал серебро текущего чемпионата, заняв второе место в эстафете вместе с Алисэ Фахрутдиновой.