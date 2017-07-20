Бутов: раз не все заявки одобрены, значит не все спортсмены отвечают критериям

Член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о недопуске некоторых российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.



«Раз не все заявки были удовлетворены, значит не все спортсмены соответствуют критериям IAAF для допуска к соревнованиям. Сам процесс необычен. Его создали специально под нашу ситуацию. В первую очередь причину отказа в допуске присылают атлетам, поскольку эти заявки индивидуальны.



Судя по всему, совет по проведению допинг-анализа руководствуется результатами перепроверок старых допинг-проб. Это связано в том числе и с докладом Макларена. По мере поступления итогов тестирования они сообщают уже свои заключения, допущен спортсмен или нет», — приводит слова Бутова «RT на русском».