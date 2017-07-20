Инаркиев выиграл Кубок Москвы по блицу, Карякин — пятый

Россиянин Эрнесто Инаркиев стал победителем Кубка Москвы по блицу, который состоялся в легкоатлетическом манеже Российского государственного строительного университета в рамках Международного дня шахмат.

Инаркиев в турнире, проходившем по швейцарской системе, набрал 8,5 очков из 9. Второе место занял Даниил Дубов, а замкнул тройку призёров Владимир Селиверстов. Чемпион мира по блицу Сергей Карякин финишировал на пятой позиции.

В соревнованиях по блицу приняли участие 170 участников из 10 стран мира.